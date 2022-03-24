Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu

24.03.2022 21:21

Son dakika haberler... Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu olduDÜZCE TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelindeki zincirleme kazaya karışan bir araçtan kurtarılan muhabbet kuşu, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün maskotu oldu.

Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu

DÜZCE TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelindeki zincirleme kazaya karışan bir araçtan kurtarılan muhabbet kuşu, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün maskotu oldu. İnsanlarla kurduğu yakın ilişkiyle gönülleri ısıtan kuş, itfaiye personelinin de neşe kaynağı haline geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kazaya müdahale etmek için olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kazaya karışan bir aracın içinde devrilmiş kuş kafesi buldu. Kafesin içinde muhabbet kuşu olduğunu gören ekipler, sahibini bulamayınca kafesi itfaiye müdürlüğüne getirdi. Kuşun sahibinin kazada yaralandığı, hastanede tedavisinin sürdüğü ve tedavisinin ardından kuşun kendisine teslim edileceği öğrenildi.

Yaklaşık 5 gündür itfaiye ekipleriyle birlikte kalan muhabbet kuşu, adeta müdürlüğün maskotu oldu.

"Büyük bir kazadan kurtuldu"

Muhabbet kuşunun kazada yaralanmadığını söyleyen itfaiye eri Ömer Faruk Özcan, "Kaza yerinde yakıt sızıntısından

dolayı bir yangın çıkmaması için gerekli kontrolleri yapıyorduk. Muhabbet kuşunu bulduğumuz araç kazanın tam ortasında kalmıştı. Böyle büyük bir kazada kafesin koltukların arasına devrilmiş olması kuşun hayatını kurtardı. Havada soğuktu. Sahibine ulaşmak istedik. Ancak yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını öğrenince kuşu aldık ve müdürlüğümüze getirdik. Sahibi hastaneden taburcu olduktan sonra kuşu teslim edeceğiz" dedi.

"Her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz"

Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen kazaya en hızlı şekilde müdahale etmeye çalıştıklarını belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Biz gerek duyulduğu her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz sadece yangın ya da birinin malını kurtarmak değil. Bir kedi yavrusu da olsa öyle bir ortamın içinden o canlıyı çıkartıp hayatta tutabilmek bizim vazifemiz" şeklinde konuştu.

"Bölgenin en güçlü itfaiye ve itfaiye ekipmanına sahibiz"

Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ise itfaiye ekiplerinin canla başla çalıştığını ifade ederek, "Ekiplerimiz dakikaların değil, saniyelerin ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Biz bölgenin en güçlü itfaiyesi ve itfaiye ekipmanına sahibiz. Dr. Faruk Özlü'nün çok ciddi yatırımları oldu. Gerek yeni araç filolarımız, gerek kurtarma ekipmanlarımız, gerekse yeni itfaiye binamız zaten bunun bir numaralı kanıtı. Bunlar her türlü cana değer verildiğini ortaya koyan belediye anlayışının bir göstergesidir. Bu kaza keşke hiç olmasaydı. Arkadaşlarımızın olay yerine gittikten sonra 'mühim olan maddi hasarlı kısma müdahale etmek' diye düşünmeyip, buldukları kuşu güven altına alıp ardından olaylara müdahale etmeleri ne kadar merhametli olduklarının da bir göstergesi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu
Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu
Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu

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Kazadan kurtulan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu Kazadan kurtulan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor

Toros Dağları, Tragger, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazadan kurtarılan muhabbet kuşu, itfaiye müdürlüğünün maskotu oldu - Son Dakika


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