Son dakika haber: Kazadan sonra eşinin terk ettiği Tayfun'un iyileşmesi umuduyla yaşıyorlar - Son Dakika
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Son dakika haber: Kazadan sonra eşinin terk ettiği Tayfun'un iyileşmesi umuduyla yaşıyorlar

20.04.2022 09:45
Son dakika haber: Kazadan sonra eşinin terk ettiği Tayfun'un iyileşmesi umuduyla yaşıyorlar

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen Tayfun Şefik (30), eşi tarafından terk edildi.

DÜZCE'de 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen Tayfun Şefik (30), eşi tarafından terk edildi. 2 torunuyla birlikte Şefik'e bakan anne ve babası, iyileşmesi umuduyla yeni tedavi yöntemleri arıyor. Anne Meliha Şefik, "Oğlum daha çok genç. Belki başka tedavi vardır. İnşallah iyi olur, çocuklarının başında olur" dedi.

Düzce'de Tayfun Şefik'e, 2019 yılının Aralık ayında, D-100 Cumayeri sapağında yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Şefik, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Eşi de Şefik ve 2 çocuğunu terk etti. Tayfun Şefik ile çocukları Ravza (6) ve Miraç'a (4) Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde yaşayan anne- babası Mehmet ve Meliha Şefik bakmaya başladı. Oğluna bebek gibi bakan Meliha Şefik, tedavisi konusunda yardım beklediğini söyledi.

Tedavinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Meliha Şefik, "Karşıdan karşıya geçerken gelen servis arabası çarptı. 2,5 yıl oldu. Oğlumun iyileşmesi için anne olarak koşmak zorundayım. Bir daha detaylı gözden geçirilmesini istiyorum. Daha 30 yaşında. Yavruları var. Belki iyi olacak. Beni dinliyor ve anlıyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir, dediler ama belki kök hücreden başka bir tedavi vardır. Tamamen incelenmesini istiyorum. Bir hayırsever doktora götürsün kök hücre ise kök hücre başka bakılacaksa bakılsın. Allah'tan umut kesilmez" dedi.'OĞLUMU YAŞATMAK İSTİYORUM'Çocuklarının babalarını çok sevdiğini dile getiren Meliha Şefik, "Çocuklar babalarının yanından ayrılmazlar. Okuldan geldikleri zaman kızı başından ayrılmıyor. Bana, 'Babaanne sana bir şey olursa babama bakmayı bana öğret, ben bakarım' diyor. Babalarıyla ilgili çok hayalleri var. Çocukları çok dua ediyor. İnşallah iyi olur, çocuklarının başında olur. Ben annelik görevimi yapayım, gerisi Allah'ın bileceğidir. Ben sağ olduğum sürece oğluma bakacağım. Fizik tedavi yaptırıyoruz, aylık 4 bin lira para veriyoruz. Medikal malzemelerine yetişemiyorum. Artık kaldım. Yardım istiyorum, oğlumu yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

Babasın iyileşeceği günleri bekleyen Ravza Şefik de "Babam iyileşirse bana lolipop alsın, lunaparka götürsün. Ben onu okulumda gezdireceğim" dedi.


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Kök Hücre, Aralık, Oğlum, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazadan sonra eşinin terk ettiği Tayfun'un iyileşmesi umuduyla yaşıyorlar - Son Dakika


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