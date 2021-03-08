Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

08.03.2021 14:46
Son dakika haber... Kazak Büyükelçi:

Son dakika ekonomi haberine göre Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kastamonu'da iş adamları ile bir araya geldi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kastamonu'da iş adamları ile bir araya geldi. Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasında 3.1 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ve inşaat sektöründe Türk firmalarının devlet garantili 26 milyar dolarlık devletten ihale aldıklarını söyledi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, bir takım temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır ile bir araya gelen Büyükelçi Abzal Saparbekuly ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, ardından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ile buluştu. Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ve siyez buğdayı üreticileri ile buluşan Büyükelçi Saparbekuly, iş adamlarına ülkesindeki yatırım olanakları ile ilgili bilgi verdi. İş adamlarına Kazakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan'ın stratejik önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Kazakistan için stratejik partner ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını ifade den Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, kendileri için en büyük değerin Kazakistan ile Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu kaydetti.

"Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur"

Kardeşliğin ortak din, dil, kültür, ırk benzerliğinden birçok konuda aynı geçmişi ve geleceği paylaştıklarından kaynaklandığını ifade eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, "Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Büyük Türk dünyasının aynı dallarının hakları gibiyiz. Türk dünyasının bağımsız ülkeleriyiz. Kazakistan ile Türkiye'nin birlikteliği 1991 yılından başlıyor. Bundan tam 30 yıl önce Kazakistan kendi bağımsızlığını ilan ettiğinde dünyada Kazakistan'ı ilk tanıyan Türkiye olmuştur. Hem Türkiye açısından, hem de Kazakistan açısından bu senenin önemli bir yıl olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kazakistan Cumhurbaşkanı arasında ikili görüşmelerin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Saparbekuly, "Cumhurbaşkanlarımız arasında yüksek derece birliktelik var. Ayrıca karma Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi birlikteliği var. Ticaret, ekonomi, savunma sanayi, uzay bilimleri, bilişim, kültür alanlarında iki ülke arasında başarılı ortak projeler yürütülüyor. Kazakistan'da birçok iş adamı faaliyet yürütüyor. Okullarda öğrenciler okuyor. Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,1 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan'da Türk iş adamları inşaat sektöründe devletten 26 milyar dolarlık iş aldı. Almaya da devam ediyorlar. İnşaat sektörü Kazakistan'da istikrarlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Türk iş adamlarını Kazakistan'a yatırım yapmaya davet etti

Türk iş adamlarını Kazakistan'da yatırım yapmaya davet eden Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan öncelikle siyasi ve ekonomik istikrarı olan bir ülkedir. Kazakistan siyasi açıdan şimdiye kadar bir çalkantı yaşamadı. Kurucu Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilme hakkı varken görevinden ayrılarak yerini genç siyasetçilere bıraktı. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hem siyasi, hem de ekonomik reformlar yapılarak istikrarlı ilişkilerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz
Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Kazakistan, Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kazak Büyükelçi: 'İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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