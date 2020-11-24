Son dakika haber... Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor

24.11.2020 11:03
Son dakika haber... Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

Yazları yemyeşil ormanıyla tatilcilerin ilgisini çeken Kazak Gölü ve İkiz Göller'in çevresindeki ormanlarda sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor.

Göllerin kıyısında özellikle hafta sonları piknik yapan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de bölgede zaman geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Kazak Gölü ve İkiz Göller'in Tekirdağ'ın önemli ekoturizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Salgın sonrası ekoturizmin önem kazandığına işaret eden Hacıoğlu, "Bölge, Kovid-19 sürecinde vatandaşların daha sessiz, sakin ve huzurlu ortamda dinlenebileceği bir yer. Ekoturizm için uygun olan yerlerin İstanbul'a yakınlığı da çok önemli. İnsanlar salgın dolayısıyla konaklamak istemiyor. Genelde konaklamayı çadırlar ve karavanlarda yapıyorlar. Konaklama imkanı olmayanlar da sabah gelip akşam dönüyor." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise Kazak Gölü ve İkiz Göller'in, ilçenin Trakya'daki ekoturizme katkı sağlayan önemli iki doğal güzelliği olduğunu dile getirdi.

İlçenin "gözbebeği" olan, çevre il ve ilçelerden de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği göllerin kalabalıktan uzak ve huzurlu bir ortam sağladığını anlatan Çetin, "Vatandaşlarımızın daha güvenli zaman geçirebilmeleri için bizler de Belediye olarak gerek sosyal tesislerle gerekse bu alanlardaki çevre düzenlemesi çalışmalarımızla ilçemizin ekoturizmine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ, Kapaklı, Piknik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Bahçeli, Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız         
11:11
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak         
09:58
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu         
08:10
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei