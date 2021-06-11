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Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur" - Son Dakika

Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur"

11.06.2021 13:09
Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly:

Son dakika haberler... Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Büyükelçi Saparbekuly'e, Kazakistan Antalya Konsolosu Maulen İbraikulov eşlik ederken, ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETAV yönetim kurulu üyesi ve Barut Kemer Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, KETOB yönetim kurulu üyesi Şener Gürler ve Beldibi Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur da hazır bulundu.

Kazakların sadece Kemer'i değil Türkiye'yi çok sevdiğine dikkat çeken Büyükelçi Saparbekuly, iki ülkenin köklerinin ve dillerinin aynı olduğunu kaydetti. Saparbekuly, iki ülke liderlerinin diyalogları ve iş birliği sayesinde stratejik iş birliğine kavuşan iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek, "Bu sene Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülke Türkiye'dir. İki ülke arasında çok yönlü iş birliği mevcut. Aramızda hiçbir zaman bir sorun olmadı. Güçlü bir iş birliğimiz var" dedi.

"Yatırım alanında da güçlü bir iş birliğimiz var"

İki ülke arasında ticari iş birliğinde pandemiye rağmen düşüş olmadığına değinen Saparbekuly, "3 milyar doları geçen bir ticari iş birliği var. Kazakistan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payı yüzde 4,6'ya kadar yükseliyor. Bu bizi sevindiriyor. Yatırım alanında da güçlü bir iş birliğimiz var. Türkiye'den gelen 4,3 milyar dolara ulaştı. Gelecek sene de 3 milyar dolara yakın projelerimiz olacak. Türkiye, Kazakistan'a 30 yıl boyunca ciddi anlamda yatırım yaptı. Geçen sene Türkiye, Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasına girdi" diye konuştu.

"Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur"

Saparbekuly, iki ülke arasındaki turizm sektöründeki iş birliğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur. Kazakistan olarak en çok turisti Türkiye'ye gönderiyoruz. Son yıllarda sağlık turizminde de büyü gelişmeler var. Resmi rakamlara göre Kazakistan'dan Türkiye'ye yılda 500 bin turist geliyor. Bu Kazakların Türkiye'ye olan sevgisini gösteriyor. Sayı olarak Kazakistan'dan bazı ülkelere göre daha az turist gelebilir ama nitelikli turist olarak bizden fazla turist geliyor. Bu açıdan Kemer'i bir fırsat olarak görüyorum. Kemer'in doğası, denizi ve insanları çok güzel. Kazaklar Kemer'i çok seviyor. Pandemiye rağmen uçuş sayıları azaldı ama Kazakistan'dan Antalya'ya haftalık 20 uçuş oluyor. Kemer'in daha fazla tanınması ve nitelikli misafirlerin gelmesi için ortak çalışabiliriz" dedi.

"Belediye olarak her türlü iş birliğine hazırız"

Başkan Topaloğlu ise Kemer'de daha önce konsolosluklar arasında futbol turnuvası düzenlendiğini hatırlatarak, "Biz Kazakistan ile olan ilişkilerimizi turizm, kültür ve sağlık alanında güçlendirmek istiyoruz. Belediye olarak her türlü iş birliğine hazırız. Üzerimize düşen ne görev olursa yapmaya hazırız" dedi. Başkan Topaloğlu, Kazakistan ile ortak bir projeye imza atabilmek için bir etkinlik düzenlenmesi fikrini dile getirerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kazakistan Anayasasının kabulünün yıl dönümünde ortak bir etkinlik yapılması kararlaştırıldı.

"Bu pazarı daha fazla büyütmek için çalışmalarımız var"

KETOB Başkanı Sarıkaya, turizmciler olarak Kazaklara baktıkları zaman kendilerini gördüklerini ve Kazak misafirleri çok önemsediklerini ifade etti. Turizm alanında Kazak pazarının önemli bir payı olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, "Hem tarih hem de kültürel anlamda aramızda bir bağ var. Dolayısıyla bu pazarı daha fazla büyütmek için çalışmalarımız var. Daha iyi günlere adım atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur
Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur
Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur
Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur
Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur

Necati Topaloğlu, Kazakistan, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: 'Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur' - Son Dakika Ekonomi


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