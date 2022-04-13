Son dakika haber... Kazakistan, çocuk istismarı ve terör suçlusu yabancıların ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kazakistan, çocuk istismarı ve terör suçlusu yabancıların ülkeye girişini yasakladı

13.04.2022 12:07
Son dakika haber... Kazakistan, çocuk istismarı ve terör suçlusu yabancıların ülkeye girişini yasakladı

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan Meclisi, çocuk istismarından hüküm giymiş ve terör suçu bulunan yabancıların ülkeye girişini yasaklayan kanun tasarısını onayladı.

NUR Kazakistan Meclisi, çocuk istismarından hüküm giymiş ve terör suçu bulunan yabancıların ülkeye girişini yasaklayan kanun tasarısını onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis, haftalık genel oturumunda, ülkenin nüfus göçü alanındaki mevzuatın iyileştirilmesine ilişkin bazı yasal düzenlemeleri kabul etti.

Buna göre, terörizm, aşırıcılık veya terör örgütleriyle ilişkili olduklarına dair bilgi kapsamında yabancı bir vatandaşın ülkeye girişi yasaklanacak.

Milli güvenlik yetkililerine ise söz konusu yasağın nedenlerini karşı tarafa açıklamama hakkı verilecek.

Daha önce reşit olmayan çocuklara karşı cinsel suç işleyenlerin ömür boyu Kazakistan'a girmesi de yasaklanacak.

Ülkede geçici veya kalıcı kaydın sona ermesi durumunda, Kazakistanlı işverenler yabancı vatandaşlarla iş sözleşmelerini tek taraflı feshedebilecek.

Mülteci konumunda ülkede bulunan bireyin de ikamet değiştirmesi durumunda beş gün içinde yeniden kayıt yaptırması gerekecek.

Söz konusu kanun tasarısı Parlamentonun üst kanadı Senato'da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulacak.

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Kazakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kazakistan, çocuk istismarı ve terör suçlusu yabancıların ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika


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