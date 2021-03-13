NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı Havalimanı bölgesinde "An-26" tipi uçağın yerel saatle 17.20 civarında düşme nedeninin araştırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Tokayev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Nur Sultan'dan kalkan ve Almatı şehrine inişi sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kaza nedeninin araştırılması için çalışmaların başlatılması talimatını bizzat verdiğini aktaran Tokayev, "Bu gibi ani olayların tekrarı olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Almatı Halk Sağlığı Departmanınca yapılan açıklamada, uçak kazasından yaralı kurtulan 1987 ve 1996 doğumlu askerlerin yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Olay

Kazakistan'da yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan "An-26" tipi askeri uçağın radardan kaybolduğu bildirilmişti.

Almatı Havalimanına acil inişi sırasında düşen uçağın Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait olduğu ve uçaktaki 6 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği, diğer 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

"An-26" çift motorlu hafif askeri nakliye uçağı, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.