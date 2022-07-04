Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

04.07.2022 15:52
Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi dile getirerek "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." dedi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi dile getirerek "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." dedi.

Tokayev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Tokayev, Kazakistan'ın AB ile sürdürülebilir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası gündemin ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede taraflar artan gıda krizine dikkati çekti.

Tokayev, uluslararası durumu iyileştirmek için ortak çabaların önemine işaret ederek, "Kazakistan, Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında bir tür 'tampon pazar' rolü oynayarak katkı sağlayabilir." dedi.

Dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi de dile getiren Tokayev, "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Tokayev, bunun yanı sıra görüşmede AB'yi Trans Hazar Koridoru dahil alternatif kıtalar arası koridorların geliştirilmesi için iş birliği yapmaya çağırdı.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, Türkiye ve Avusturya içişleri ve dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Çavuşoğlu, Türkiye ve Avusturya içişleri ve dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Almanya'nın mayıs ayı ihracatı AB'den gelen zayıf taleple düştü Almanya'nın mayıs ayı ihracatı AB'den gelen zayıf taleple düştü
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:56:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement