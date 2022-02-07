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Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı - Son Dakika

Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı

07.02.2022 16:43
Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı

Son dakika gündem haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu imzaladı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Anayasa'daki Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı yasasında yapılan bazı değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

Buna göre, Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi'ndeki "ömür boyu başkanlık" yetkileri kaldırıldı.

Ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin devlet girişimlerinin Nazarbayev ile kararlaştırılmasını öngören madde de çıkartıldı.

Daha önce söz konusu yasa, Kazakistan Parlamentosunca onaylanarak Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulmuştu.

Nursultan Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesine ömür boyu başkanlık yapma hakkını korumuştu.

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Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı - Son Dakika
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