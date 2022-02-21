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Son dakika haber! Kazakistan'da eski savunma bakanı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Kazakistan'da eski savunma bakanı gözaltına alındı

21.02.2022 11:31
Son dakika haber! Kazakistan'da eski savunma bakanı gözaltına alındı

Son dakika haber: NUR Kazakistan'da bu yıl ocak ayı başında meydana gelen olaylardan sonra görevine son verilen eski Savunma Bakanı Murat Bektanov'un gözaltına alındığı bildirildi.

NUR Kazakistan'da bu yıl ocak ayı başında meydana gelen olaylardan sonra görevine son verilen eski Savunma Bakanı Murat Bektanov'un gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski bakanın dün başkent Nur Sultan'da ceza kanununun 452. maddesi gereği geçici gözaltı merkezine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başsavcılık tarafından eski Savunma Bakanı Murat Bektanov'a karşı görevini yerine getirmediği suçlamasıyla mahkeme öncesi soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Bektanov, 26 Ağustos 2021'de ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu görevinden istifa eden Nurlan Yermekbayev'in yerine savunma bakanı olarak atanmıştı.

Bu yıl ocak ayı başında ülkenin batısında LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan protestoların eski başkent Almatı'da şiddetli olaylara dönüşmesi sonucu 255 kişinin hayatını kaybettiği ocak olaylarının ardından Bektanov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 19 Ocak'ta görevinden alınmış yerine ise Ruslan Jaksılıkov getirilmişti.

Tokayev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ocak olayları sırasında eski bakan Bektanov'un emrinde tüm bir ordunun olmasına rağmen komuta nitelikleri gösteremediğini kritik bir durumda söz konusu potansiyeli kullanamadıklarını ve dış yardıma başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

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Kazakistan, Gözaltı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazakistan'da eski savunma bakanı gözaltına alındı - Son Dakika


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