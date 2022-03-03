Son dakika haber | Kazakistan'da gönüllülerden Ukrayna'ya "insani yardım" kampanyası - Son Dakika
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Son dakika haber | Kazakistan'da gönüllülerden Ukrayna'ya "insani yardım" kampanyası

03.03.2022 17:29
Son dakika haber | Kazakistan'da gönüllülerden Ukrayna'ya "insani yardım" kampanyası

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan'da gönüllüler tarafından Ukrayna'ya insani yardım kampanyası başlatıldı.

NUR Kazakistan'da gönüllüler tarafından Ukrayna'ya insani yardım kampanyası başlatıldı.

Kazakistan'da vatandaşlar, savaş mücadelesi veren Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmaya devam ediyor.

Gönüllü vatandaşlar, Ukrayna'nın Nur Sultan'daki Büyükelçiliğine başta gıda olmak üzere giyecek ve çocuk eşyalarından oluşan yardım erzakları bırakıyor.

"Vatandaşlar, gün boyu yardım erzakları getiriyor"

Ukrayna'nın Nur Sultan Büyükelçisi Petr Vrublevskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir dönemde ülkesinden dayanışma ve desteğini esirgemeyen Kazak halkına teşekkür etti.

Vrublevskiy, "Kazakistan'da vatandaşlar bize ulaşarak yardım göndermek istediklerini iletti. Biz de şu dönemde her türlü yardımı kabul etmeye hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Hergün Kiev'den belirli ihtiyaç listesi aldıklarını ve buna göre hareket ettiklerini aktaran Vrublevskiy, "Büyükelçiliğimiz 7/24 çalışıyor. Vatandaşlar, gün boyu yardım erzakları getiriyor." diye konuştu.

Büyükelçi Vrublevskiy, şu anda tamamı Kazakistan vatandaşlarınca toplanan 3 tonluk insani yardımın Ukrayna'ya doğru yola çıktığını ve sırada ikinci konvoyu ulaştırmak için lojistik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Elimizden geldiğince oradaki insanlara yardım etmek istedik"

Kazak vatandaşı Dilyara Omarova, iki gündür büyükelçilik çalışanlarına gelen kolileri düzenlemek için gönüllü yardım ettiğini söyleyerek, "Dün ailemle çocuk eşyaları getirdik. Sonra burada organizasyonda destek amaçlı kalmaya karar verdim. Buraya sadece başkentten değil ülkemizin çeşitli şehirlerinden yardım ulaştıranlar var." ifadesini kullandı.

Böylece Ukrayna'daki insanlara destek olmak istediğini anlatan Omarova, "21. yüzyılda savaşın olması çok kötü. Biz de elimizden geldiğince oradaki insanlara yardım etmek istedik." dedi.

Aliya Nazaraliyeva da Ukrayna'da çok sayıda arkadaşının yaşadığını ve şu anda ülkede yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Ben de Büyükelçiliğe gelerek kolimi teslim ettim. Sosyal medyadan öğrendiğim kadarıyla yeni doğum yapanlar ile çocuklu ailelerin daha çok ihtiyaçları var diye bebek mamaları, çocuklar için kıyafet ve oyuncaklar getirdim." ifadesini kullandı.

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Kazakistan, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazakistan'da gönüllülerden Ukrayna'ya 'insani yardım' kampanyası - Son Dakika


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