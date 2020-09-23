Son dakika haber: Kazakistan'da "Güçlü kardeşlik bağları: Manas'tan Abay'a kadar" temalı etkinlik yapıldı - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Güçlü kardeşlik bağları: Manas'tan Abay'a kadar" temalı etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve Kazakistan Halkı Asamblesinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Asamble Başkanı Canseyit Tüymebayev, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev'in yanı sıra bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında Kazakça basılan Kırgızların "Manas" destanı ve Kırgızca yayımlanan Kazak şair Abay Kunanbayev'in eserlerinin tanıtımı yapıldı.

TWESCO Başkanı Kıdırali, toplantıda yaptığı konuşmada, 1961 yılında yazar Muhtar Avezov'un yönetmenliğinde Kazakça yayımlanan "Manas" destanının 60 yıl sonra yeniden Kazakça basıldığını belirtti.

Kıdırali, bu yıl doğumunun 175. yılı kutlanan şair Kunanbayev'in sadece Kazakların değil tüm Türk dünyasınca benimsenmiş bir şahsiyet olduğuna işaret etti.

Türk Akademisi Akademik Konseyi, bu yıl ocak ayınca Kırgız destanı "Manas"ın oluşumunun 1125. yıl dönümü ve Kazak şair Kunanbayev'in doğumunun 175. yıl dönümü kutlamalarının yapılmasını onaylamıştı.