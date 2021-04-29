Son dakika haber... Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki silahlı çatışma ile ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirten Tokayev, "Her iki devletin yetkilileri arasında silahlı çatışmanın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev, kardeş Kırgız ve Tacik halklarıyla ortak tarih ve kültürel değerlerle bağlı olduklarını kaydetti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki karşılıklı güvenin yeniden tesisi için çaba göstermeye hazır olduklarını belirten Tokayev, "Bir sonraki Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı çerçevesinde bu tür sınır durumlarının çözümü için bir mekanizma geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.