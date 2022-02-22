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Son dakika haber: Kazakistan, "Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını" duyurdu - Son Dakika

Son dakika haber: Kazakistan, "Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını" duyurdu

22.02.2022 08:51
Son dakika haber: Kazakistan, "Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını" duyurdu

Son dakika haberler: NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin tutumunu Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendireceklerini belirterek, "Ancak şunu temin ederim ki, Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk...

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin tutumunu Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendireceklerini belirterek, "Ancak şunu temin ederim ki, Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin tanınması söz konusu değildir." dedi.

Tileuberdi, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Donbas'taki gelişmelere dair yaklaşımını değerlendirdi.

Kazakistan Güvenlik Konseyi'nin ileriki saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir. Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır." ifadelerini kullandı.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu - Son Dakika


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