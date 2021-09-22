Son dakika haber... Kazakistan, Hazar Denizi bölgesinde yeni petrol kuyuları arayacak - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin batısındaki Hazar Denizi kıyısında yer alan Mangıstau bölgesinde yeni petrol ve gaz kuyuları arama çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi.

Tokayev, Mangıstau eyaletinin merkezi olan Aktau kentine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, bölge yönetimi ile bir araya geldi.

Toplantıda, zengin petrol ve gaz kaynaklarına sahip eyaletin sosyoekonomik gelişimi değerlendirildi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, bölgede 2030 yılına kadar petrol yataklarının kademeli olarak tükenmesinin ve üretimde azalmanın beklendiğini kaydetti.

Jeolojik keşfe yönelik yatırımların artacağını ve yeni sondaj çalışmalarının hızlanacağını kaydeden Tokayev, "Yıl sonunda kurulacak olan Ulusal Jeolojik Servis, bu alandaki yükümlülüğü üstlenecek." dedi.

Tokayev, bölgede toplam maliyeti 5 milyar dolarlık "Kalamkas Teniz" ve "Hazar" gibi büyük yataklarda arama çalışmalarını başlatacaklarını sözlerine ekledi.