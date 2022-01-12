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Son dakika haber! Kazakistan'ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kazakistan'ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

12.01.2022 21:53
Son dakika haber! Kazakistan'ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

Son dakika habere göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan olağanüstü halin (OHAL), Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00'dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan olağanüstü halin (OHAL), Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00'dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00'dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kazakistan'ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022'nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti. - NURSULTAN

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cumhurbaşkanı, Kazakistan, Pavlodar, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kazakistan'ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kazakistan'ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor - Son Dakika
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