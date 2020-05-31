Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden siyasi baskı ve kıtlık kurbanlarını anma mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sovyet lideri Josef Stalin dönemindeki baskıların kurbanlarının anıldığı 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü'nün, Kazakların ulusal bilinci açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü'nün, Kazakların ulusal bilinci açısından son derece önemli olduğu vurgulanarak 31 Mayıs'ın geçmişi hatırlama, şehitleri anma ve bağımsızlığın değerini bir kez daha anlama günü olduğu belirtildi.

Kazak halkının çıkarlarını savunan aydınların neredeyse bir kuşağının yok edilmesinin ve Kazak halkının yarısından fazlasının yaşamını yitirdiği açlığın, ülkede unutulmadığı vurgulanan açıklamada, "Bunların birincisi, halkın entelektüel vatansever kesimini tasfiye ederek ulusal bilince ve kimlik olarak var oluşuna yapılan saldırı iken ikincisi de doğrudan halkın fiziki varlığına saldırıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stalin döneminde Kazak aydınlarının "halk düşmanı" ilan edildiği, onlara baskı, sürgün ve yok etme politikasının uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bu politika kapsamında Kazakistan'da 100 binden fazla kişi sürgüne gönderildi, 25 binden fazla kişi ölüm cezasına çarptırıldı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası literatürde 'Büyük Terör' olarak geçen, Kazakistan'da yapılan zulüm yıllarına kayıtsız kalmamız düşünülemez. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ile 1993 yılında 'Kitlesel Siyasi Baskı Kurbanlarının Rehabilitasyonu Kanunu' kabul edildi. Yasaya göre 340 binden fazla baskı ve sürgün kurbanı beraat etti. Halkımızın kalbinde dinmez acı ve toplumsal hafızasında büyük bir yara olarak kalan bu zulüm yıllarını hatırlamak ve acılarımızı bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla 1997 yılında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 31 Mayıs, Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü olarak belirlendi."

Büyükelçiliğin açıklamasında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dün konuya ilişkin yaptığı özel açıklamasında, 20'nci yüzyılın 1920'li ve 1950'li yıllarında yaşanan siyasi baskıların, halkın tarihinde karanlık bir sayfa olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Bu trajedinin kurbanlarının anısını yaşatmak için Kazakistan'ın çeşitli adımlar attığına dikkati çeken açıklamada, "Bu bağlamda Tokayev, tarihsel adaletin yerine gelmesi için, siyasi baskı kurbanlarının rehabilitasyonu ile ilgilenecek 'devlet komisyonunun' kurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı." ifadesi kullanıldı.