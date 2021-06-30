Üye Girişi
Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

30.06.2021 22:11
Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik." dedi.

Saparbekuly, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, Kazakistan ve Türkiye'nin bağları kadim tarihe dayanan kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin aşamalı olarak geliştiğini ve stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını kaydeden Saparbekuly, özellikle ulaştırma alanındaki iş birliğinin özel öneme sahip olduğunu, iki ülke arasındaki kara ve hava taşımacılığının hızla geliştiğini ifade etti.

Martta önceden düzenlenmiş 4 bin geçiş izin belgesine ek olarak Kazakistan tarafından 3 bin izin belgesi verildiğini anımsatan Saparbekuly, haziranda Türk tarafının talebi üzerine 2 bin ek izin belgesi, ayrıca Hazar Denizi üzerinden geçerli 5 bin transit geçiş belgesi verildiğini belirtti.

Kazak tarafından bugüne kadar Türk tarafına 4 bin evrensel ve 1500 üçüncü ülkelere seyahat izin belgesi olmak üzere toplam 19 bin 500 izin belgesi sağlandığını dile getiren Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik. Ayrıca diğer önemli ulaştırma konularını da ele aldık." dedi.

Saparbekuly, "Büyükelçiliğe bırakılmış siyah çelenk olayı da dahil olmak üzere, Uluslararası Taşımacılar Birliğinin medyadaki önceki ve son eylemlerinin, Kazakistan ve Türkiye arasındaki oluşmuş karşılıklı anlayış ve stratejik iş birliği ruhuna uymadığının kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi'nin bu yıl marttaki zirvesinde, Hazar Denizi konusunda ulaştırma ve lojistik iş birliğinin yoğunlaştırılması hususunun dikkate alındığını aktaran Saparbekuly, tarafların özellikle Hazar Koridoru'nun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdiğini ancak şu aşamada söz konusu alanın kendi potansiyelini tam olarak kullanamadığını kaydetti.

Saparbekuly, buna karşılık Kazakistan tarafının Türk ülkelerine ortak olan Hazar Koridoru'nu güçlendirmek için aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü, temmuz-ağustos aylarında Kazakistan'ın ilgili ülkelerin temsilcileriyle bu konuda etkinlikler düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Kazakistan'ın aralıkta bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacağını belirten Saparbekuly, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke oldu. Kazakistan tarafı, ikili ilişkilere her zaman özel bir ilgiyle bakmaktadır." ifadesine yer verdi.

Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye arasındaki güçlü ve güvenli bağlar sayesinde gündemdeki sorunları her zaman karşılıklı anlayışla çözebildiklerine işaret ederek, Kazakistan'ın bu uygulamayı sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da gelişeceğine ve güçleneceğine yürekten inandığını vurguladı.

Kazakistan, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uzun süredir firari olan 22:07 Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı 20:53 Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 20:44 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu 20:22 Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı 20:13 Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı 17:18 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı         
22:09
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
21:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi         
20:49
Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam         
20:34
Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi         
20:20
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti         
17:58
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Elmalı davasındaki çocukların yakınları Elmalı davasındaki çocukların yakınları "tacize uğrayan çocukların banyoda verdiği tepkiyi veriyorlar" diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi         
17:02
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 22:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement