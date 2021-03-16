Son dakika haber | Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Nevruz Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Nevruz Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı

16.03.2021 12:53
Son dakika haber | Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Nevruz Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı, System.String[]

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle Nevruz Bayramı öncesi karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle Nevruz Bayramı öncesi karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

Başkent Nur Sultan Sıhhi Başhekimi Sarhat Beysenova, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki epidemiyolojik durumun istikrarsız olduğunu ve Kovid-19'un yayılma hızına göre riskli bölgede yer aldığını bildirdi.

Beysenova, söz konusu durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını ifade ederek, Nevruz Bayramı öncesi başkent Nur Sultan'da Kovid-19'a karşı ek tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yeni karar gereği, başkentte 18 Mart itibarıyla Aralık 2020'de faaliyetlerine izin verilen sinema salonları yeniden kapatılacak. Nevruz Bayramı kutlama etkinlikleri yasaklanacak.

Ayrıca, 21 Mart Pazar günü şehirdeki toplu taşıma durdurulacak, alışveriş ve eğlence merkezleri ile kapalı spor salonları faaliyet gösteremeyecek.

Aynı zamanda başkentteki kafe ve restoranların çalışma saatlerine kısıtlama getirilecek.

Ülkede 95 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında, 1 Şubat'tan itibaren ülkede 95 binden fazla kişiye aşı yapıldığını kaydetti. Ülkede aşı kampanyasının yeteri kadar iyi yürütülemediğine dikkati çeken Mamin, hükümete, halkı aşılamanın önemi konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapma talimatı verdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kazakistan'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 954 artarak 225 bin 685'e çıktı. Ülkede en çok günlük Kovid-19 vakası 127 ile başkent Nur Sultan'da, 297 ile Almatı'da kaydedildi.

Nevruz Bayramı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Nevruz Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı - Son Dakika


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