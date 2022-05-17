Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı

17.05.2022 14:59
Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı

Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve düşünce kuruluşları iş birliğiyle Ankara'da "Yenileşme sürecindeki Kazakistan: Yenilenme ve Modernizasyon Yolu" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve düşünce kuruluşları iş birliğiyle Ankara'da "Yenileşme sürecindeki Kazakistan: Yenilenme ve Modernizasyon Yolu" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'in ev sahipliğinde yapılan yuvarlak masa toplantısına, TBMM Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Başkanı Mesut Emre Karaköse, SASAM araştırmacısı Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Cesurhan Taş ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sapiyev, açılışta yaptığı konuşmada, geçen hafta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki 30 yıllık ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Sapiyev, "Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz, kardeş bir ülkenin üst düzey bir modernleşmesine tanık oluyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Tokayev'in Türkiye ziyareti kapsamında imzalanan anlaşma ve belgelerin toplam değerinin 1,4 milyar dolar olduğunu ifade eden Sapiyev, "Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 5'te yer alıyor. Türkiye'nin Kazakistan'a doğrudan yatırım miktarı son 3 yılda ivme kazanarak hep arttı. 2019'da 358 milyon dolarken, 2020'de salgına rağmen 363 milyon dolara ulaştı. Geçen sene hızla artarak 680 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Sapiyev, iki ülke arasındaki ortak din, dil, kültür ve Türk mirasının Kazakistan ile Türkiye arasında bir köprü olduğuna da vurgu yaptı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da konuşmasında, Kazakistan'ın topraklarında 100'e yakın etnik unsur bulundurduğunu ve bu unsurlar arasında uyuma önem verdiğini söyledi.

Türkiye ile Kazakistan arasında bağımsızlık sonrası imzalanan anlaşmaların bugünkü iş birliği ortamını düzenlediğini ifade eden Kartal, manevi ve kültürel alanda iş birliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

ANKASAM Başkanı Erol, Tokayev'in yeni Kazakistan modelini anlattı

Açılış konuşmalarının ardından ANKASAM Başkanı Erol, "Değişen Küresel Jeopolitikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Yeni Kazakistan Modeli" konulu konuşma yaptı.

Kazakistan'ın, Avrasya'da önemli bir noktada yer aldığına işaret eden Erol, tek kutuplu ve çok kutuplu dünya düzeni tartışmaları çerçevesinde bölgenin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını, Kazakistan'ın da bu noktada bir hedef olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in dış politikada Kazakistan'ı küresel bir güç haline getirmeyi planladığına değinen Erol, şunları kaydetti:

"Tokayev'in modeline bakıldığında bölgeyle birlikte bir reddiye var. 'Biz küresel güç mücadelesinin adresi olmak istemiyoruz. Biz Doğu-Batı arası güç mücadelesindeki dengesizliğin dengesi olmak istiyoruz. Bölge devletlerinin aralarında geliştirdiği iş birliği süreçlerinde yapıcı rol oynamak istiyoruz.' diyor."

Kazakistan'ın başarısının sırrı akıl, bilim ve tarih şuuru ile hareket etmesi"

SASAM Başkanı Karaköse de Kazakistan'ın karşı karşıya olduğu bölgesel sınamalara rağmen dönüşüm sürecinde başarılı olduğunu belirterek, "Ulusal bütünlüğünü gerçekleştirmiş güçlü bir Kazakistan'ın bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinin sırrı ise akıl, bilim ve tarih şuuru ile hareket etmesidir." dedi.

Dışarıda uyumlu ve riskten uzak bir politika izleyen Kazakistan'ın dış politikasının bir diğer önemli ayağının Türk dünyasına yönelik olduğunu ifade eden Karaköse, Kazakistan'ın kurucusu Nursultan Nazarbayev'in Türk Devletleri Teşkilatı ve birçok Türk devletleri arası oluşumun da mimarı olduğunu söyledi.

Karaköse, Tokayev'in, Türk Devletleri Teşkilatı kuruluş toplantısında yaptığı konuşmanın da Türk birliği açısından bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kazakistan'da ocak ayında yaşanan sokak olaylarına da değinen Karaköse, Türk dünyası barış gücü fikrinin masaya yatırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yuvarlak masa toplantısı, katılımcılarla yapılan soru-cevap oturumuyla sona erdi.

Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı
Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı
Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı
Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı
Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı - Son Dakika


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