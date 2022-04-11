Son dakika haber... Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı

11.04.2022 13:48
Son dakika haber... Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'da bugünden itibaren Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sınır kapılarında Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

NUR Kazakistan'da bugünden itibaren Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sınır kapılarında Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Kazakistan'ın Kovid-19'u Önleme Hükümet Komisyonu, 11 Nisan itibarıyla ülkede epidemiyolojik durumun iyileşmesinden dolayı komşu ülkeler Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sınır kapılarının açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınına bağlı epidemiyolojik durumun istikrara kavuşması dikkate alınarak bugünden itibaren Kazakistan vatandaşları ile yabancıların ülkenin Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile devlet sınırı kapılarını geçmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 nedeniyle Kazakistan, Mart 2020'den beri söz konusu ülkelerle sınır kapılarında geçiş kısıtlamaları uyguluyordu.

YORUMLAR
500
Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi Kazakistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmemek için ABD ile görüşüyor Kazakistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmemek için ABD ile görüşüyor

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:28 Öğretmenlik eğitimi aldı ama atanamadı: Diyarbakırlı Ramazan Deniz şimdi tespih ustası
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement