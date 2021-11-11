NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
"Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla paylaşılan görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.
Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anlarının yansıtıldığı görüntü ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak ve Türk askerlerin ortak tatbikatlarından görüntüler paylaştı - Son Dakika