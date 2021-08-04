Üye Girişi
Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü

04.08.2021 14:18
Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

NUR Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, iki ülke savunma bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma alanlarının, Kazakistan ve Türkiye savunma kurumları arasında belirlenen yeni iş birliği alanları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Taraflar, söz konusu alanda uzmanların eğitimi, muharebe eğitim süreci, birimlerin teknik donanımıyla ilgili perspektifleri ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü

Kazakistan, Radyasyon, Kimyasal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:37 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 14:34:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement