Son dakika haber | Kazan'a "Kahraman" unvanı verilişinin 4. yıl dönümü - Son Dakika

Son dakika haber | Kazan'a "Kahraman" unvanı verilişinin 4. yıl dönümü

25.10.2020 14:49
Son dakika haber | Kazan'a

Son dakika haber: Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye "Kahraman" unvanı verilişinin 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye "Kahraman" unvanı verilişinin 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz, belediye ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından, 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntülerin de yer aldığı mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşerilerim, her milletin tarihinde olduğu gibi bizim tarihimizde de hiç kuşkusuz dönüm noktası sayılabilecek pek çok olay yaşanmıştır. Bunların sonuncusu 15 Temmuz 2016 tarihinde milli varlığımıza, geleceğimize, manevi değerlerimize, ülkemizin bekasına kastedilen o hain darbe teşebbüsü idi. O gece hain darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz millete çağrısı ile birlikte milletimizin kahramanlığı ile bertaraf edildi ve arkasından o karanlık gece nurlu bir sabaha döndü. O gece tüm yurtta gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olarak 25 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda ilçemize kahramanlık unvanı verilmesi kabul edildi. Arkasından Türk milleti için ayrı bir yere sahip olan 29 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ile birlikte ilçemizin adı artık Kahramankazan oldu. Kahramanlık unvanını borçlu olduğumuz başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm gazilerimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bizim o dönemki belediye başkanımız, kaymakamımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazan'a 'Kahraman' unvanı verilişinin 4. yıl dönümü - Son Dakika


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