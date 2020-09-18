Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti - Son Dakika

Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti

Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 yıl önce 2 bin 500 metrekare alanda ejder meyvesi serası kuran turizm çalışanı Hasan Tur (38), bu yıl serasını 6 bin metrekareye çıkardı.

Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 yıl önce 2 bin 500 metrekare alanda ejder meyvesi serası kuran turizm çalışanı Hasan Tur (38), bu yıl serasını 6 bin metrekareye çıkardı. Bahçeden her yıl gelir miktarının arttığını söyleyen Hasan Tur, bu yıl toplamda 225 bin TL gelir beklediğini söyledi.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede üreticiler tropikal meyve yetiştirmeye doğru hızla yönelirken, 21 yıllık turizm çalışanı Hasan Tur da ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Kızılgüney'de babadan kalan bahçeyi bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi serasına çevirdi.

6 BİN METREKAREYE ÇIKARDI2500 metrekarelik seraya 2017 yılında ejder meyvesinin dikimini yaptığını anlatan Hasan Tur, dekara 600 fidan ekimi yaparak toplamda 1600 ejder fidanı diktiğini söyledi. İlk yıl dekardan yaklaşık 30 bin TL gelir elde ettiğini aktaran Hasan Tur, toplamdaki kazancının ilk yıl yaklaşık 80 bin TL olduğunu anlattı. İkinci yılında ejder ağaçlarının gelişmesiyle verimin de artığını kaydeden Tur, kazancının ikinci yıl 150 bin TL'ye çıktığını vurguladı. Bu yıl ise üretime devam ettiğini söyleyen Hasan Tur, verimi ve kazancının önceki senelere göre daha da arttığını anlattı. Bu yıl serasından 225 bin TL gelir beklediğini belirten Hasan Tur, serasını daha da genişletme kararı aldığını aktardı. Bunun üzerine aynı arsa üzerinde 3 bin 500 metrekare yeni bir sera daha kurduğunu kaydeden Hasan Tur, toplamda ejder meyvesi bahçesini 6 bin metrekareye çıkardığını söyledi.'KAZANCI ÇOK GÜZEL'2017 yılında bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine ektiği ejder meyvelerinin olumlu sonuç verdiğini belirten Hasan Tur, "2 bin 500 metrekareye yaklaşık 1600 fidan diktik. Verim alınca bunu büyütme kararı aldık. 130 bin ile 150 bin TL kazandık. Çok memnun olduk ve yerimizi yeni yaptığımız ekimlerle birlikte 6 bin metrekareye çıkardık. Seneye yeni yerimizden de verim almaya başlayacağız. Ejder bahçemizde işçiliğimiz sadece gübre veriyoruz ilaç yok. Haftada bir kez sulanıyor. Sulama işi de 15-20 dakika sürüyor. Diğer meyvelere göre işçiliği yok. Kazancı çok güzel. Ejder meyvesi 2 yıl önce 20-25 liradan gidiyordu, bu yıl 30-35 liradan alıcı buluyor. Ben kilo olarak satıyorum tane olarak marketlere veriyoruz. 15- 20 lira arasında. Ejder meyvelerimiz tanesi 300 gram ile 1 kilo arasında değişiyor. İhracatlık 350 gram ideal. Herkese yapmasını tavsiye ederim" dedi.Tur'un ejder bahçesini görmeye gelen Hasan Kaya, ilk kez tadına baktığı ejder meyvesini çok lezzetli bulduğunu söyledi.Ejder meyvelerinin tanesi 300 gram ile 1 kilo arasında değişen ağırlıklarda yetişiyor. Kilosu 35 liradan alıcı bulan ürün, gramına göre 15- 20 liradan tane olarak da satılabiliyor. Son dönemde ürünün Rusya ve Ukrayna'ya da ihracatına başlandı.

Türk Lirası, Gazipaşa, Kazancı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Bu acıya yürek mi dayanır? Motosikletli kardeşler, aynı kazada can verdi Oğullarıyla kavga eden küçük çocuğu, garajda dakikalarca dövdüler! İnsanlıktan utandıran anlar kamerada 2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davada beraat etti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davada beraat etti         
14:37
Yolda kalan araca belediye işçisi 3 kadın yardım etti Yolda kalan araca belediye işçisi 3 kadın yardım etti         
14:24
Milli Savunma Bakanı Akar'ın artık bir unvanı daha var! Dede oldu Milli Savunma Bakanı Akar'ın artık bir unvanı daha var! Dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek         
11:51
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı         
11:05
Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü         
10:49
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kilosu 20 liraya satılan bamyanın fiyatı kurutulunca 220 liraya çıkıyor Kilosu 20 liraya satılan bamyanın fiyatı kurutulunca 220 liraya çıkıyor         
10:36
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi 7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi         
08:15
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 15:26:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei