Son dakika haber! Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 yıl önce 2 bin 500 metrekare alanda ejder meyvesi serası kuran turizm çalışanı Hasan Tur (38), bu yıl serasını 6 bin metrekareye çıkardı. Bahçeden her yıl gelir miktarının arttığını söyleyen Hasan Tur, bu yıl toplamda 225 bin TL gelir beklediğini söyledi.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede üreticiler tropikal meyve yetiştirmeye doğru hızla yönelirken, 21 yıllık turizm çalışanı Hasan Tur da ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Kızılgüney'de babadan kalan bahçeyi bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi serasına çevirdi.