'Kazandıran borsa ilanı' yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 kişiye gözaltı

MERSİN'de bazı kişilerin sosyal medya hesabını çalıp, borsada para kazandıklarına dair sahte gönderi oluşturarak, ağlarına düşürdükleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Sosyal medya ortamında gördüğü 'kazandıran borsa ilanı' üzerine ilan sahibi kişi ile irtibata geçen F.E., yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle verilen banka hesabına 16 bin 920 TL yatırdı. Kendisine vaat edilen paranın yatırılmaması üzerine dolandırıldığını anlayan F.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. Harekete geçen ekipler, F.E.'nin para yatırdığı hesabın sahibi C.T.'yi gözaltına aldı. C.T.'nin, çaldığı sosyal medya hesaplarından ilanlar paylaştığı belirlendi. Emniyette ifadesi alınan C.T., şebeke üyelerinin kendisine 7 farklı bankada hesap açtırdığını ve hesabına gelen 200 bin TL'yi de çekerek kendilerine verdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

C.T.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, şebekenin diğer üyeleri L.A., D.D. ve M.G.'ye ulaştı.

Yapılan operasyonla D.D., M.G. ve L.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada banka kartı, flash bellek ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, D.D. ise ev hapsine çarptırıldı. L.A. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.