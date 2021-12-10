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Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi

10.12.2021 10:26
Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, yaptığı şafak operasyonuyla 1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartına da el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Mersin, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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