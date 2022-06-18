Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler birbirleri ile tartışmaya başladı. Birbirinin yakasına yapışan sürücülerin tartışması giderek kızıştı. Ardından sürücülerinden biri, aracının sol ön kapısından çıkardığı cop ile diğer sürücüye saldırdı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. - ANKARA