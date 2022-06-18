Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı

18.06.2022 15:55
Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler birbirleri ile tartışmaya başladı. Birbirinin yakasına yapışan sürücülerin tartışması giderek kızıştı. Ardından sürücülerinden biri, aracının sol ön kapısından çıkardığı cop ile diğer sürücüye saldırdı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı - Son Dakika
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