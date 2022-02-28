Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

28.02.2022 09:30

Son dakika haberi... Kocaeli'de otomobilde tabancayla oynayan bir kişi, silahın kazara ateş alması sebebiyle önce kendini ardından arkadaşını yaraladı.

Kocaeli'de otomobilde tabancayla oynayan bir kişi, silahın kazara ateş alması sebebiyle önce kendini ardından arkadaşını yaraladı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içerisinde bulunan 4 şahıstan biri, oynamak için üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkardı. Tabancanın bir anda ateşlenmesiyle mermi önce kendi elini yaraladı, ardından yanında bulunan arkadaşı B.Ö'nün karnına isabet etti. Olayın ardından şahısların panikle araçtan inerek, Gelincik Sokak üzerinde bulunan iki apartmanın arasındaki boş bir arsaya gittiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. B.Ö.'nün ameliyat edildiği öğrenildi. Elinden yaralanan şahıs ise tedavisinin ardından otomobilde bulunan diğer 2 şahısla birlikte polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören/ İHA)

Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

YORUMLAR
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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı - Son Dakika


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