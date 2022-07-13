Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü - Son Dakika
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Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

13.07.2022 20:36
Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 gün önce Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Osman Yardibi (70) isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü - Son Dakika

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