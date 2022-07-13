Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

Olay, 3 gün önce Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Osman Yardibi (70) isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldüren adamın sosyal medya hesabından profiline düştüğü not dikkat çekti

Kaynak: İHA

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