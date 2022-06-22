Son dakika haber... KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika
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Son dakika haber... KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI

22.06.2022 15:00
Son dakika haber... KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI

Gelen son dakika haberlerine göre SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Erdoğan getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"YOL DÜZGÜN OLSA BU İNSANLARDA ORADA KAZA YAPMAMIŞ OLACAKTI"

Duruşmada savunma yapan Caner Erdoğan, araç kullanırken alkol almadığını belirterek, "Ben bir şişe alkol aldım, kaza 2-3 saat sonra gerçekleşti. Karakolda kan testi talebinde bulundum ancak, kabul edilmedi. Sol şeritte seyir halinde değildim, önümdeki araç görüşümü kapatmıştı. Yol hafif virajlıydı. Yol düzgün olsa bu insanlar da orada kaza yapmamış olacaktı. Kaza yapan araç, sağdaki emniyet şeridi yerine sol şeritte durmuştu. Olay yerinde de güvenlik önlemleri alınmamıştı. İki aileyle iletişim kurmak istedik, bizimle görüşmek istemediler" dedi. Son sözünün sorulması üzerine ise Erdoğan, "Başıma gelen bu olaydan dolayı çok pişmanım, keşke o gün evimden hiç çıkmasaydım. O yolu da hiç kullanmasaydım da bunların hiçbiri başımıza gelmeseydi" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları olay yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, müvekkillerinin olay sonrasında yaralıları hastaneye götürmek istediğini belirtiler. Tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini karar verilmesi, alt sınırdan cezalandırılması talep edildi. Şikayetçi avukatı ise sanığın alkollü şekilde araç kullandığını, olayda taksir değil kast olduğunu belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Caner Erdoğan'ı 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, suçun taksirle işlendiğini belirterek, sanığın cezasını da artırarak, 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme Caner Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına ve ehliyetinin 3 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 Ağustos 2021 tarihinde TEM otoyolu Edirne istikameti Avrupa Konutları karşısında yolun sol şeridinde maddi hasarlı bir kaza olduğu, polisler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı anlatıldı. Polis ekiplerinin kaza tespit tutanağı tuttuğu sırada, Caner Erdoğan'ın kiralık bir araçla aşırı hızlı ve alkollü olarak güvenli alan içerisine önce dubalara, ardından Mustafa Sağlam ve maktul Dursun Sağlam'a çarptığı anlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle maktulün 67 metre, polis memuru Yılmaz Bölüktaş'ın ise 5 metre ileriye düştüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin aşırı hızlı olması nedeniyle ilk dubalama yerinden 230 metre ileride durabildiği belirtildi. Şüphelinin olaydan 30 dakika sonra alınan alkol raporunda 1.03 promil alkollü olduğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Caner Erdoğan'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü

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-Arşiv (05.08.2021)


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Son Dakika | Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanık hakim karşısında Son Dakika | Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanık hakim karşısında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika
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