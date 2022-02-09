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Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı

09.02.2022 21:12

Bir son dakika haberine göre Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur...

Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun karda ilerleyemeyerek yolda kaldı. Yol açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personeli de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı.

21 kişiye ulaşma çalışmaları dün gece saat 21: 30'dan itibaren aralıksız devam etti. Kar esaretinin 20'inci arama çalışmalarının ise 14'üncü saatinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterli arama kurtarma timi gönderdi. Balıkesir 9. Ana Jet Üssünden havalanan Cougar tipi arama kurtarma helikopteri Edremit Havaalanında yaptığı yakıt ikmalinin ardından 21 kişinin mahsur kaldığı bölgeye doğru havalandı. Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 21 kişinin bulunduğu bölgeye iniş gerçekleştiremeyen helikopter geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları AFAD, JAK ve UMKE ekipleri tarafından karadan sürdürüldü.

20 Saattir kar esareti yaşayan 21 kişinin bulunduğu bölgeye paletli araçlar ve kar ezme makineleri ile ulaşan ekipleri 21 kişiyi kurtarıp bölgeden kriz merkezine doğru hareket etti. Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin destek verdiği nefes kesen kurtarma operasyonu anbean kameraya yansıdı. 21 kişinin hiç bir yara almadan kurtarılması Türk arama kurtarma ekiplerinin üstün beceri ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Hasan Şıldak'ın da başlarında bulunduğu kriz mamasının oluşturulduğu bölgede gözler Mahrumiyet Bölgesinden 21 kişiyi alarak yola çıkan araçlara çevrildi. Bekleyişin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı

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Arama Kurtarma, Kaz Dağı, Asker, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kazdağları'nda mahsur kalan 17'si askeri, 4'ü belediye personeli 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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