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Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

31.01.2022 19:02

Son dakika haber: KAYSERİ'de, bir vatandaş büfeden oynadığı kazı kazan şans oyunundan 2 milyon TL ikramiye kazandı.

KAYSERİ'de, bir vatandaş büfeden oynadığı kazı kazan şans oyunundan 2 milyon TL ikramiye kazandı. Yaşanan sevinç anları büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen cuma günü yaşanan olayda, bir büfeye gelen kişi 30 TL ödeyerek, kazı kazan oynadı. Vatandaşın kazı kazanına 2 milyon TL ikramiye çıktı. Ödülü kazanan kişi, sevincini bayi sahibine sarılarak yaşadı. Yaşanan anlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazı kazan çıktıktan sonra talihlinin ve büfede bulunanların sevinç yaşadığı görüldü.

'KIZ ÇOCUĞUNU SEVİNDİRDİ, 2 MİLYON İKRAMİYE ÇIKTI'

Yaşanan anları büfe sahibi Yakup Erdoğan, Biz Kocasinan bölgesinde Milli Piyango bayisiyiz. Yaşanan olaydan 1 gün öncesinden ikramiye talihlisine 10 bin TL ikramiye çıkmıştı. Ertesi gün dükkana geldi. Bana 'şansıma sen kazır mısın' dedi. Bende 'iyi sana ev, araba verelim' dedim. Kazı kazan yaparken bir kız çocuğu geldi. 'Ne isterse alsın' dedi. Kız çocuğunu sevindirdi. Sonra 2 milyon ikramiye çıktı. Çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi bir kardeşimize çıktı. 2 milyon ikramiye verdiğimiz için çok mutluyuz. Bize çok teşekkür etti. Çok mutlu oldu. Daha sonra bileti noterden onaylattık. Onaylattıktan sonra İstanbul'a gönderdik ödülünü alması için. Çok sevinçliyiz. Bize yardımı olmadı ama ikramiyenin ona çıkması bizi mutlu etti. Kendisi ve ailesi iyi günlerde harcamasın temenni ederim. dedi. Yakup Erdoğan, ikramiyenin çıktığını duyan birçok kişinin büfeye gelerek şans denediğini de belirterek, İkramiyenin bizde çıktığını duyan vatandaşlar bayimize ilgi gösterdi. Hatta elimizde kazı kazanlar bitti. Sipariş kargonun gelmesini bekliyoruz. Yeniden büyük ikramiye vereceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.

Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

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Türk Lirası, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! KAZI KAZANDAN 2 MİLYON TL KAZANDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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