Son dakika haber! Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

ARTVİN - Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Koyuncu'nun ailesinin isteği üzerine bu yıl anma programı Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde gerçekleşti.

33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için Hopa ilçesi Yeşilköy köyündeki anma programı bu yıl pandemi nedeniyle az bir katılımla gerçekleştirildi. Hayranları ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederken, ziyaret edenler arasında müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu ve ailesi de yer aldı.

Niyazi Koyuncu burada yaptığı açıklamada, "Bu gün ölümünün 15. yılı. Her gün daha da katlanarak artan bir özlem var. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Her 25 Haziran köyümüzdeyiz. O gün doğan çocuklar 15 yaşına geldiler. Burada beraber büyüyoruz diyebiliriz. Bu yıl farklı oldu pandemi dolayısıyla kimseyle kucaklaşamadık, dertleşemedik, ağlaşamadık" ifadelerini kullandı.