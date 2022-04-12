Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım projesinin yüzde 35'i tamamlandı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Yenilik Odaklı Dönüşüm Projesi'nin, 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olduğunu vurguladı. Eyigün, "Bu yaz yeni raylarımız montajlanacak. Tüm işlerimize baktığımızda yüzde 35 civarında bir gerçekleşmemizin olduğunu söyleyebiliriz. 1 yıl içerisinde ise tamamını bitireceğiz" dedi.

İstanbul'da, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki eski tren hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi ile yeniden faaliyete geçiyor. Yüzde 35'i tamamlanan tren hattına parklar, bisiklet ve yürüyüş yolları da yapılacak. Projenin 1 yıl içerisinde tamamlanıp İstanbulluların hizmetine sunulması planlanırken, yeni gelen raylar ise yaz aylarında montajlanacak.

"HATTIN BİR TARAFINDA TREN OLACAK DİĞER TARAFINDA YÜRÜYÜŞ ALANLARI"

Projeden bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, "8.3 kilometrelik bir proje yapıyoruz burada, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi aslında raylı sistem projesi demek eksiklik olur. Tam anlamıyla yenilik amaçlı, insan odaklı, raylı sistem dönüşüm projesi. Bu ne demek bu hatta tepeden baktığınızda 8.3 kilometrelik ray hattı dememek lazım, 215 bin metrekarelik bir alan diyelim. Burası 150 yıl önce padişah Abdülaziz Han döneminde yapılan bir demiryolu hattıydı. İnsanlar buraya sadece trene binmek için girebilirdi. Bunun dışında alanlar yasak bölgeydi. 150 yıl hizmet vermiş, 2013'te Marmaray'ın açılmasıyla servis dışı olmuş bu alanda hattın yarısı, gidiş istikameti trenler için korunsun, diğer tarafını yani denize bakan tarafını ise insanlara açalım. Hattın bir tarafında tren olacak diğer tarafında yürüyüş alanları, bisiklet, scooter alanları ve duraklarımızı da ikiye bölüyoruz. Durağın sağında tren duruyor, solunda da insanların çay, kahve içebilecekleri, Marmara denizini seyredebilecekleri imkana kavuşacaklar" diye konuştu.

"BU YAZ YENİ RAYLARIMIZIN MONTAJLANACAK"

8.3 kilometrelik hatta 8 durak olacağını vurgulayan Eyigün, "Projede son 6 ay zarfında hattın baştan sona bütün raylarını söktük ve balanslarını kaldırdık, alt yapıyı yeni bir üst yapıyı yapılabilecek haline getirdik. Bu anlamda eskinin kaldırılması işlemlerimiz tamamladık. Tabi projenin su drenajı ömür boyunca kalıcı sıhhatini sağlayacak. Bazı alt yapılar gerekiyor onları kurma aşamasındayız. Yeni raylarımızı getirdik depoladık alt yapısını 1-2 ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yaz yeni raylarımızın montajlandığını hattımızın kendini göstermeye başladığını insanlarımız görecek. Tüm işlerimize baktığımızda bugün itibariyle yüzde 35 civarında bir gerçekleşmemizin olduğunu söyleyebiliriz. Tamamını ise 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Hem treni, hem de bisikleti ve scooterı burada yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/ İHA)