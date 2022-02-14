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Son dakika haber! KDP, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi - Son Dakika

Son dakika haber! KDP, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi

14.02.2022 18:35
Son dakika haber! KDP, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi

Son dakika haberler: Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre KDP, Hoşyar Zebari'nin adaylığının reddedilmesi üzerine yeni cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Yeni aday Ahmed, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin kabinesinde 2019 yılında KDP listesinden İçişleri Bakanı seçilmişti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ahmed, daha önce IKBY Güvenlik Konseyinde Ortak Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak çalışmıştı.

Ahmed, akıcı seviyede Arapçanın yanı sıra ileri derecede İngilizce ve Farsça biliyor.

Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurduğu Zebari için cumhurbaşkanlığı yolunu dün aldığı kararla tamamen kapatmıştı.

Irak Meclisi, Ekim 2021 düzenlenen genel seçimlerin ardından ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. İlk oturumun üzerinden 30 günden fazla geçmesine rağmen Mecliste henüz cumhurbaşkanı seçimi yapılamadı.

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Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KDP, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KDP, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi - Son Dakika
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