Son dakika gündem: Keban'da bir ilkokul "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Fevzi Çakmak İlkokulu, hijyen ve öngörülen diğer şartları yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında yüz yüze eğitime geçmeden önce "Okulum Temiz" sertifikası almak için hassasiyet ve titizlikle çalışıyorlar.

Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Birimi İl Koordinatörü Güngör Candaş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sağlık uzmanı Suat Tokgöz okulda alınan tedbirleri inceledi.

Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu AA muhabirine, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandıklarını söyledi.

Bu belgeyi almak için okulda birçok düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Nemutlu, sınıfların hepsine el dezenfektanları, bina girişlerine temassız pedallı el dezenfektanları, koridorlara, sınıflara, lavabolara afiş ve yer yapıştırmaları yerleştirdikleri, okulu uyarı levhaları ile donattıklarını söyledi.

Yapılan incelemede okullarının bu belgeyi almak için yetkin olduğuna karar verildiğini aktaran Nemutlu, "Bu belgeyi alan ilçeler arasında ilk okul olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın söylediği gibi okulları güvenle açacağız." dedi.