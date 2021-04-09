Son dakika haber... Keban Kaymakam Akbulut, polislere başarı belgesi verdi - Son Dakika

Daha sonra Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve polislere başarı belgelerini verdi.

Akbulut, "Bundan sonra da görevinizde başarıların devamı dilerim." dedi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Kaymakam Akbulut, salgınla mücadele kapsamında gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı polislere başarı belgesi verdiklerini söyledi.

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