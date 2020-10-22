BİLECİK'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyü yakınlarında, yapraklarını keçilere yedirmek için kesildiği tespit edilen 502 ağacın bulunduğu ormanda, jandarma ekiplerince 24 saat denetim yapılmaya başlandı. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, ormanlara ilişkin denetimlerin artırıldığını belirterek, "Buradaki zararla ilgili olarak bu işin sorumluları adalet karşısında hesap verecek. 4 hektar alanın sadece 5 çoban tarafından keçilere yem edildiğine şahit olduk. Orman muhafaza memurlarımız, ilçe jandarma ekiplerimiz 24 saat denetim yapıyor" dedi.

İnhisar'a bağlı Samrı köyü Civan Sırtı mevkisinde, bazı çobanların, ağıllarının etrafındaki meşe ağaçlarının yapraklarını keçilere yedirmek için kestiği bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnhisar Orman İşletme Şefliği ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemede, toplam 4 hektar alanda ve en genci yaklaşık 10 yaşında olan 502 meşe ağacının kesildiği tespit edildi. Bölgede araştırmasını sürdüren İnhisar Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurlarınca 34 ağacı kesen kişi, suçüstü yakalanırken, 12 bin TL ceza uygulandı. Diğer 468 ağacın kesilmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli, tespit edilirken, toplam 5 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

'502 MEŞE AĞACI KEÇİLERE YEM EDİLDİ'Ağaçların kesildiği bölgede jandarma ekipleriyle incelemelerde bulunan İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaklaşık 4 hektarlık alanda bulunan 502 meşe ağacının keçilere yem edilmek üzere kesildiğini belirterek, olayla ilgili 5 şüphelinin savcılığa sevk edildiğini hatırlattı. Ağaçların artık kullanılamaz hale geldiğini belirten Açıkgöz, "Bir köy ziyaretimiz sırasında, vatandaşlarımızdan keçi ağılları etrafında meşelik alanlara zarar verildiği ile ilgili ihbar aldık. Bu ihbarı jandarma ekiplerimiz ve orman muhafaza memurlarımızla beraber denetlemek amacı ile mevkiye geldik. Burada çok kötü bu manzara ile karşılaştık. Yoldan gözüken meşelik alanda herhangi bir zarar yok. Fakat yolun 10 metre aşağısına indiğinizde tüm meşeliğin sadece birkaç keçiye yapraklarını yedirmek maksatlı balta ile kökünden kesildiğini ve çürümeye terk edildiği bir alan görüyoruz. Burada en genci yaklaşık 10 yaşında olan 502 meşe ağacı kesilmiş. Bu ağaçlar tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Adeta meşe mezarlığına dönmüş. Hemen soruşturma başlattık ve çok kısa zamanda 1 kişiyi suçüstü yakaladık. 4 kişinin de şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı" dedi.4 ŞÜPHELİYE 99 BİN TL'LİK SUÇ TUTANAĞISuçüstü yakalanan 1 kişiye, kestiği 34 ağaç için 12 bin TL idari para cezası verildiğini anlatan Kaymakam Açıkgöz, diğer ağaçları kestiği tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise toplam 99 bin TL'lik suç tutanağı düzenlendiğini söyledi. Para cezasının yanı sıra şüphelilerle ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Açıkgöz, "Sadece para cezası ile bu iş bitmiyor. Bir de bunun adli kısmı var. Bu kişiler hakkında orman suçları kapsamında cezai yargılama yapılacak. Buradaki zararla ilgili olarak bu işin sorumluları adalet karşısında hesap verecekler. 4 hektar alanın sadece 5 çoban tarafından keçilere yem edildiğine şahit olduk" diye konuştu.JANDARMA VE ORMAN EKİPLERİ 24 SAAT DENETİMDEOlayın ardından hem jandarma hem de orman muhafaza ekiplerinin 24 saat bölgede denetim yaptığını dile getiren Açıkgöz, "Şu anda çok sıkı bir denetim yapılıyor. Bundan sonra sadece burada değil, ilçemizin sınırları içinde hiçbir yerde buna müsaade etmeyeceğiz. Orman muhafaza memurlarımız, ilçe jandarma ekiplerimiz 24 saat denetim yapıyorlar. Orman muhafaza memurumuz burada 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Biz bu kapsamda şunu gördük, orman muhafaza memurlarımız ve jandarma personelimizin denetimleri suçüstü yakalamaya kadar götürebiliyor. Bu nedenle denetimlerimizi 24 saat devam ettiriyoruz" dedi.'OLAY BİZİ KAHRETTİ'Orman suçlarının anayasal anlamda affı olmayan tek suç kapsamında yer aldığını kaydeden Kaymakam Açıkgöz, bu olayın ardından tüm köylerde bilgilendirme kampanyası başlatıldığını belirterek, şunları söyledi: "Orman suçları anayasal olarak, affı olmayan tek suç. Tüm suçların af kanunu ya da başka bir düzenlemeyle affı mümkün ancak orman suçlarının affı mümkün değil. Bunu bilmeyen vatandaşlarımız vardı. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik ciddi bir kampanya başlattık. Şu anda ilçemiz sınırları içinde bunu bilmeyen kalmadı diyebilirim. Eğer fark edilmeseydi bu talan mutlaka devam ediyor olacaktı. Bizler inancımız gereği peygamber efendimizin 'Sizler kıyametin koptuğunu dahi görseniz elinizdeki fidanı dikin' dediği bir inanca mensubuz. Böyle bir peygamberin ümmeti olan topluluğun bugün bu aşamaya gelmesi bizi çok üzdü. Bizi adeta kahretti."YANGINLAR 6 HEKTARA, 5 KİŞİ DE 4 HEKTARA ZARAR VERDİ

Bilecik'te son 1 yılda çıkan orman yangınlarında toplam 6 hektarlık alanın yanarak, kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Kaymakam Açıkgöz, son olayda ise 5 kişinin yangın kadar ormanlara zarar verdiğini söyledi. Açıkgöz, kesilen ağaçların bulunduğu 4 hektarlık alanın Bursa Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmayla yeniden ağaçlandırılacağını da vurguladı.