Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Aile Terapi Merkezimiz kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu anlamda bireysel danışmanlık, aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş ve kariyer danışmalığı ve online terapi konularında vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Aile Terapi Merkezi, vatandaştan gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda aile içi şiddet, iletişim problemleri, stres bozukluğu, sosyal medya bağımlılığı, sosyal izolasyon, kaygı bozukluğu, ebeveynlik tutumları, ergenlik dönemi problemleri, sınav ve okul kaygısı gibi bir çok problem için çözüm noktası olarak çalışıyor.

"Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek" hedefiyle vatandaşlara destek olmak için Aile Terapi Merkezi'ndeki hizmet çeşitliliğinin artırılacağını belirterek, Keçiören'deki aile içi şiddeti azaltmak için ise yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Altınok, Aile Terapi Merkezi'nin vatandaşın sıkılmadan ve çekinmeden başvurabileceği bir hizmet noktası olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile Terapi Merkezimiz kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu anlamda bireysel danışmanlık, aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş ve kariyer danışmalığı ve online terapi konularında vatandaşımızın yanındayız. Aile Terapi Merkezimizle ve belediyemizin tüm imkanlarıyla aile içi şiddetin ve diğer sorunların üzerine gidiyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak ve emniyet birimlerimize gelen başvurular neticesinde olumsuz vakaların nedenlerini ortaya çıkıyoruz. Daha sonra da elimize geçen verileri Aile Terapi Merkezimiz değerlendiriyor ve problemin çözümü noktasında çalışmalar yürütüyor. Saygı, sevgi, hoşgörü ve güven eksikliği bu nedenler arasında yer alıyor. Birçok şeyin temelinde saygı ve sevgi var. Dinimizin, toplumumuzun, insanlığın, edebiyatın, tasavvufun tamamında sevgi, saygı ve hoşgörü vardır. Yıkmadan, dökmeden bizi biz yapan değerlerimizi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor."

Bu arada, Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi mesai saatleri içerisinde randevu sistemiyle hizmet veriyor. Yüz yüze, telefonla ve online sistem üzerinden sağlanan hizmet çeşitliliğiyle de vatandaşa kolaylık sunuyor.