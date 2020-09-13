ERZURUM'da yaşayan 3 çocuk babası Yüksel Özpolat'ın kedi saldırısından kurtararak 'Gak' ismini verdiği karga, devamlı yanında. Özpolat'ın birkaç kez doğal hayata bıraktığı karga geri dönerken, "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, karga Gak'ı 4'üncü çocuğu gibi gördüğünü söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, geçen yıl Temmuz ayının ilk günlerinde park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı da alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettiren Özpolat, ona bir de yuva yaptı. Gak ismini verdiği kargaya iş yerinde bakmaya başlayan Özpolat, özel yemlerle besledi. Özpolat, peşinden yürüyerek kahveye gelen, uçarak omzuna konan kargayı uzun bir süre yanından ayırmadı. İş yerinin önünde uçan bazen de yürüyen karga için kedi ve köpek saldırılarına karşılık bir de kafes yaptıran Özpolat, banyo yapma alışkanlığı da kazandırdı. Bir yıldan fazla süredir 4'üncü çocuğu gibi baktığı kargayı bir kaç kez doğal hayatına bırakmak isteyen Özpolat, her defasında başarısız oldu. Özpolat, her defasında uçarak yanına gelen karga Gak'ı doğal hayatına bırakmaktan vazgeçti.