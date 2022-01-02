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Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu - Son Dakika

Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu

02.01.2022 15:58

Son dakika 3. sayfa haberi: 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu Karaman'da bir vatandaşın 'kedilerin derisini yüzüp çöpe attılar' ihbarına giden polis, inceleme yaptığı çöp konteynerinde tavşan derisi ile karşılaştı.

'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu

KARAMAN - Karaman'da bir vatandaşın 'kedilerin derisini yüzüp çöpe attılar' ihbarına giden polis, inceleme yaptığı çöp konteynerinde tavşan derisi ile karşılaştı.

Olay, Larende Mahallesi 566 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içinde yüzülmüş deriler gördü. Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını düşündü. Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu
Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu
Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu

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Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu - Son Dakika
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