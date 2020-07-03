Son dakika haber! Kemal Sunal anı odasında ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Son dakika haber! Kemal Sunal anı odasında ziyaretçi yoğunluğu

Son dakika kültür sanat haberi: Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, vefatının 20. yılında yoğun ilgi gördü.

Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, vefatının 20. yılında yoğun ilgi gördü.

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Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ziyaretçileri Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.

Ziyaretçiler, anı odasında Sunal'ın balmumu heykelinin yanı sıra filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buluyor.

Müze sorumlusu Emre İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemal Sunal odasının vefatının 20. yılında ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Balmumu heykelinin vatandaşlar tarafından beğenildiğini aktaran İnan, "20. ölüm yılında Kemal Sunal'ı rahmetle anıyorum. Müzemizi her yıl yaklaşık 110-120 bin kişi ziyaret ediyor. Bugün ise ayrıca bir yoğunluk var." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Burcu Kaplan da İstanbul'dan müzeyi ziyarete geldiğini söyledi.

Müzeye gördüğü için kendini şanslı hissettiğini dile getiren Kaplan, "Bu kadar güzel şeylerin olması güzel. Bütün filmlerini izledim. Kendisine hayranlık duyuyorum." dedi.

Ziyaretçi Seval Tokgöz ise düzenli olarak müzeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Malatya'da böyle bir yer olduğu için çok memnunuz. Gelen akrabalarımızı buraya getiriyoruz. Oğlumu da ilk defa getirdik. O da 'Şaban' hayranı." diye konuştu.

Kemal Sunal, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:18 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Kemal Sunal anı odasında ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

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