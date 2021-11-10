Son dakika haber: Kemalpaşa'da belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp, verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, 6'sı belediye çalışanı 11 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan belediye çalışanlarının, İmar ve Şehircilik ile Yapı Kayıt Müdürlüğü'nde görevli İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile eski Yapı Kontrol Müdürü K.A. olduğu öğrenildi. Sorgularının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, jandarma tarafından dün sabah saatlerinde Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.Gözaltındaki belediye çalışanlarının Yapı Kontrol Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki görevliler İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile eski Yapı Kontrol Müdürü K.A. olduğu öğrenildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Sorgularının bitmesi durumunda şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.