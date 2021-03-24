Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı

24.03.2021 13:58
Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı, System.String[]

Son dakika habere göre AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), 2020 yılında katıldığı 5 uluslararası yarışmada başarı elde etti.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), 2020 yılında katıldığı 5 uluslararası yarışmada başarı elde etti. 2021 yılının ilk 3 ayında da Hong Kong, Rusya, Avusturya, Polonya ve Japonya'da düzenlenen yarışmalara online katılan Cansu, 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülüne layık görülerek Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Tekrar canlı performans vermek istediğini belirten Cansu, "İleride büyük orkestralarda solist olarak keman çalmak istiyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarda yarı zamanlı 7'nci sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı. Gülcihan Babayeva Solak'ın öğrencisi olan Cansu, Mart 2017'de 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2017'de 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, Mart 2019'da '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2019'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, Kasım 2019'da 'Kamerton-Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Aralık 2019'da düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, 2020 Şubat ayında Hamburg'da Laeiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser verdi.

Kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Cansu Sara Takmaz'a, geçen sene anneannesi Nevin Zehra Zeren keman hediye etti.2020'DE 5 ULUSLARARASI YARIŞMADA DERECE ELDE ETTİKendi kemanıyla çalışmalar yapan Cansu, geçen yıl, 5 uluslararası yarışmaya katıldı. Koronavirüs nedeniyle online yapılan yarışmalara katılan Cansu, 2020 Ocak ayında İtalya'da gerçekleştirilen 'Play Festival And Contest' yarışmasında birinci, Eylül 2020'de Estonya'da düzenlenen 'Odin International Music Competition' yarışmasında ikinci, Ekim 2020'de İtalya'da düzenlenen 'Cittadi Barletta' yarışmasında birinci, Aralık 2020'de Estonya'da düzenlenen 'Music and Stars Awards' yarışmasında ikinci ve yine Aralık 2020'de Macaristan'da düzenlenen 'Danubia Talesnts International Music Competition' yarışmasında üçüncü oldu.2021 YILININ İLK 3 AYINDA 5 ULUSLARARASI YARIŞMAKoronavirüse rağmen keman çalışmalarına hız kazandıran Cansu Sara Takmaz, 2021 yılı Ocak ayında Hong Kong'da düzenlenen 'E-contest' the Gold Award' (Altın Ödülü'ne) layık görüldü. Ocak 2021'de Rusya'da düzenlenen 'International Competition of Music 'Slavic Meetings' yarışmasında birincilik, Şubat 2021'de Avusturya'da düzenlenen 'Vienna Waltz' International Competition of Music yarışmasında birincilik, Şubat 2021'de Polonya'da düzenlenen 'Instrumental International Music Competition' yarışmasında üçüncülük ve 2021 Mart'ta Japonya'da düzenlenen 'Tokyo Stars' International Competition of Music and Performing Arts yarışmasında ise birinci oldu.'CANLI YARIŞMALARA KATILMAK İSTİYORUM'

Cansu, 2021 yılı itibariyle Hong Kong, Rusya, Avusturya, Polonya ve Japonya'da düzenlenen uluslararası yarışmalarda 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödül elde ettiğini anlattı. Pandemi süresince derslerin ve yarışmaların online gerçekleştiğini söyleyen Cansu, "Pandeminin bir an önce bitmesini ve geçtiğimiz yıllardaki gibi konserler vermeyi istiyorum. Yarışmalar hep online gerçekleşiyor ama ben tekrar canlı yarışmalara katılmak istiyorum. Şu an çalışmalarım gayet iyi gidiyor. Yıl sonuna kadar hedefim Vivaldi'nin '4 Mevsim' keman konçertosunu bitirmek. İleride ise büyük orkestralarda solist olarak keman çalmak istiyorum" dedi.


Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı
Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı
Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı
Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı
Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı

Hong Kong, Japonya, Rusya, Altın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Kemancı Cansu, 2021 yılında 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülü kazandı - Son Dakika


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