Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI

09.04.2022 17:33

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük mahallesinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük mahallesinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynük Kanyonu girişindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı. Yanan alana engebeli arazi nedeniyle araç ulaşamadı. Arazözlerden hortumları birleştiren ekipler, alanı söndürme çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI

YORUMLAR
500
Muğla'da park halindeki kamyonet yandı Muğla'da park halindeki kamyonet yandı Antakya'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü Antakya'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! KEMER'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement