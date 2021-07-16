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Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi" - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi"

16.07.2021 18:38

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımın kendisini transfer etmek için çok ısrarcı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımın kendisini transfer etmek için çok ısrarcı olduğunu söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kenan, "Kendi ülkemde olmak çok güzel bir şey. Almanya'da doğup büyüdüm. Futbol hayatımı orada sürdürdüm. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi turnuvadan önceydi. Yaklaşık 6 ay önce görüştük. Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi. Bu da benim için gurur vericiydi. Aklımda ilk Beşiktaş vardı. Kendimi buraya yakıştırıyorum. Umarım performansımla başarılı olurum." diye konuştu.

Türkiye'den başka teklifler de aldığını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Bütün takımlara teşekkür ediyorum. Her futbolcu için bu gurur verici bir şey bu ama en erken Beşiktaş davrandı. Erdal Torunoğulları'nın büyük katkısı var transferimde. Menajerimle görüşmeleri o yürüttü. Bana güzel bir his verdi Beşiktaş. Burada olduğum için çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi"

UEFA Şampiyon Ligi'nin de transfer kararında belirleyici olduğunu kaydeden Kenan Karaman, "Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi. Avrupa'da en üst seviyede 100'ün üzerinde maç yaptım. Kendim için bir adım daha ileri atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi bu konuda bambaşka bir seviye olacak. Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi başarılı olurum. Olcay (Şahan) abi sevdiğim biridir. Kendime bir hedef koymadım. Çok disiplinli ve çalışkan bir oyuncuyum. Gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta daha önce görev yapan arkadaşlarıyla transferi konusunda fikir alış verişinde bulunduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Turnuvada Burak (Yılmaz) abiyle çok konuştum Beşiktaş hakkında. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Buraya gelirsem çok iyi olacağını söyledi. Bana güzel şeyler önerdi. Cenk (Tosun) abiyle de konuştum. O da büyük bir Beşiktaşlı. İkisi de büyük izler bıraktı burada. Umarım ben de onlar gibi izler bırakırım. Şenol Güneş'le kısa bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'a gelirsem iyi olacağını söyledi. Beni tebrik etti. Fazla detay konuşmadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergen hoca beni çok iyi karşıladı"

Cyle Larin'le forma rekabetine gireceği hatırlatılan Kenan, Sergen Yalçın'ın oyunculara katkı sağladığını söyleyerek, "Milli takımda da hemen hemen ön tarafta çoğu pozisyonda oynadım. Kendimi santrafor bölgesinde en iyi görüyor, yüzde yüz performansımı orada veriyorum. Kanatlarda da oynayabiliyorum. Sergen hocanın geçen sene oyuncuların üstünde büyük emeği var. Maçları takip ediyordum. Hemen hemen her oyuncu kendini geliştirdi. Larin'in de büyük katkısı vardı. Sergen hoca beni çok iyi karşıladı. Kendisini küçüklüğümden beri takip ederim. Kendisini başarılı buluyorum. Bana çok şey katacağını düşünüyorum. Umarım ben de kendimi burada daha çok geliştiririm." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını değerlendiren Kenan, yabancı kuralına da değinerek, şunları söyledi:

"Milli takımda 2 senedir iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Turnuva hepimiz için üzücü oldu. Bu oyuncu grubu olarak hatalarımızdan ders çıkarıp, başarılı olmak istiyoruz. Beşiktaş'ta olmak benim için de milli takım için de daha avantajlı diye düşünüyorum. Bir Türk futbolcu için bir avantaj ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Rekabet her zaman üst düzey olmalı. Bu sınırlama kalksa daha iyi olur Türk futbolu için diye düşünüyorum ama kuralları ben yapmıyorum. Bu kuralla ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim."

Beşiktaş'taki ilk idmanının keyifli geçtiğini kaydeden Kenan Karaman, taraftarlarla karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

İtalya'nın Sassuola takımında forma giyen ve zaman zaman Türkiye'ye transferi gündeme gelen Kaan Ayhan ile ilgili de konuşan Kenan, "Kaan benim yakın arkadaşım. Kendisi şu an İtalya'da. Bir gün Türkiye'de oynamak ister diye düşünüyorum. Geleceği hakkında kendisi karar vermeli. Hakkında hayırlısı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: 'Beşiktaş ısrarla beni transfer etmek istedi' - Son Dakika Spor


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