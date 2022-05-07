Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

07.05.2022 09:37

Son dakika haber... BURSA'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı H.G.'nin (68) evine gidip yaklaşık 113 bin liralık dolar ve altını alıp kaçan E.B. (25), yakalandı.

BURSA'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı H.G.'nin (68) evine gidip yaklaşık 113 bin liralık dolar ve altını alıp kaçan E.B. (25), yakalandı. Altınları bozdurup otomobil ve telefon aldığı tespit edilen E.B., tutuklandı.

Olay, 29 Nisan'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. H.G.?yi telefonla arayan E.B., kendisini polis olarak tanıtıp, 'adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz' diyerek evindeki altın ve dolarları vermesini istedi. E.B.?ye inanan H.G., evinde bulunan 12 Cumhuriyet ve 3 küçük altın, 1 bilezik, 2 çift küpe ve 3 bin 100 doları bir çantaya koyarak beklemeye başladı. Durumu öğrenen H.G.'nin kızı B.G. (34) ise annesinin dolandırılacağını düşünerek evine gitti. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiyi görmek isteyen B.G., çantayı annesinden aldı. Anne ve kızının bulunduğu eve gelen ve kapıda bir süre ikiliyi ikna etmeye çalışan E.B. başarılı olamayınca B.G.?nin elinde bulunan çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan B.G., yakalayamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

120 GÜVENLİK KAMERASINI SANİYE SANİYE İZLENDİ

İhbar üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. E.B.?nin geliş ve gidiş güzergahındaki 120 güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, şüpheliyi perşembe günü evine girerken yakaladı. ALTINLARI BOZDURUP OTOMOBİL VE TELEFON ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.B., gasbettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil, 12 bin TL'ye telefon aldığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise suçtan elde edildiği tespit edilen 16 bin 770 TL ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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