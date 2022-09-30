Son dakika haber | Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı (2)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın parkta 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. "Bir kısım yazılı ve sosyal medya organlarında yer alan 'Tunceli'de kendini şifacı olarak tanıtan şahıs zihinsel engelli bir kızı taciz etti' şeklindeki haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27/09/2022 tarihinde öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli H.V. 28.09.2022 tarihinde tutuklama talebi ile Tunceli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, şüpheli 28.09.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.