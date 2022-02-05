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Son dakika haber: Kendisini hakim ve asker olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kendisini hakim ve asker olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

05.02.2022 14:07
Son dakika haber: Kendisini hakim ve asker olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp, esnafı dolandırdığı belirlenen Semih Baykır, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp, esnafı dolandırdığı belirlenen Semih Baykır, gözaltına alındı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kendisini astsubay olarak tanıtıp esnaftan telefon aldığı ve parasını ödemediği iddiaları üzerine inceleme başlattı. Ekipler, araştırmada şüphelinin Semih Baykır olduğunu tespit etti. Baykır'ın, ilçedeki otel ve öğretmenevinde konakladığı, bazı esnafa da kendisini hakim olarak tanıtıp, parasını sonra ödemek üzere malzeme aldığı belirlendi. Öğretmenevinden 19 günlük oda ücretini ödemeden ayrıldığı ve Diyarbakır'da olduğu saptanan Semih Baykır, kente giden ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Semih Baykır, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Siverek Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Şeyhmus Yeniköy, şüphelinin astsubay olarak kayıt yaptırdığını belirterek, "19 günlük oda ücretini ödemeden ayrılmıştı. Jandarmaların bilgilendirmesiyle dolandırıcılık yaptığını anlayarak kurum olarak şikayetçi olduk" dedi.


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Jandarma, Astsubay, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kendisini hakim ve asker olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


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